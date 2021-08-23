Düğün dönüşü kullandığı ATV devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da ATV olarak bilinen arazi motorunun devrilmesi sonucu 61 yaşındaki Ali Karabacaklı hayatını kaybetti, Murat Uzkuç yaralandı. İkilinin, yakınlarını Denizli'deki düğününden döndükleri öğrenildi.

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Kaza, akşam saatlerinde Karacasu ilçesinde meydana geldi. Denizli’nin Kale ilçesinde, bir yakınlarının düğününe katılan Ali Karabacaklı ve Murat Uzkuç, ATV olarak bilinen arazi motoruyla dönüşe geçti.

Karabacaklı idaresindeki plakası olmayan ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçtan düşen ikili metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Karabacaklı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Uzkuç ise yapılan ilk müdahalenin ardından Karacasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (DHA)