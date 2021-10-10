Düğünde ateş açtı, bir kadın öldü

Giresun'da bir düğünde silahla ateş açan A.G., hem kendisini hem Altun Hülya Şimşek'i yaraladı. Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Piraziz ilçesine bağlı Maden Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yapılan düğünde A.G., tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar A.G. ile Altun Hülya Şimşek’e isabet etti.

A.G. ile Şimşek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karın bölgesine kurşun isabet eden ve durumu ağır olan Şimşek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Silahı ateşleyerek kendisini yaralayan A.G.’nin de polis gözetiminde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.