Edirne’de ‘sahte içki’ operasyonu: 4 gözaltı

Edirne merkez ve Keşan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen Zehir-2 operasyonunda 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte içki ve 92 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Zehir-2 operasyonu kapsamında Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince, Edirne merkez ve Keşan ilçesindeki 4 ayrı adreste arama yapıldı.

Aramalarda; 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte içki ve 92,2 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA