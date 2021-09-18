Ekrem İmamoğlu: Dünyanın en önemli metro atılımlarından birini yapıyoruz

stanbul’un metro inşaat tarihinde ilk kez 2 tünel delme makinesi (TBM) aynı anda görevini tamamladı. 3 ilçeden geçecek, 11 istasyonlu, 13 kilometrelik Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nda TBM geçiş törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözmek, belki de İstanbul'un en güncel, en derin, en önemli problemine çözüm bulmak anlamına geliyor. Metro inşaatları konusunda İstanbul, dünyanın en önemli metro atılımlarından birini yapmakta” dedi.

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Yapımı 2017'de durdurulan, yeniden inşası 20 Eylül 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda yeni bir aşamaya gelindi. Kentin metro inşaat tarihinde bir ilk olarak, 2 TBM (Tunel Boring Machine-Tünel Delme Makinesi) aynı anda görevini tamamladı. Hattın kuzey aksındaki Ümraniye ile güney aksındaki Sahrayıcedit istasyonlarına ulaşan TBM'lerin geçişi için düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, kentin ulaşım sorununu çözmenin, İstanbul’un en güncel, derin ve önemli problemine çözüm bulmak anlamına geldiğini vurguladı.

“DÜNYANIN AYNI ANDA EN ÇOK RAYLI SİSTEM YAPAN KENTİYİZ”

İmamoğlu, özellikle bugünün gündemi olan iklim değişikliğiyle mücadelede; çevre dostu, hızlı, konforlu metro inşaatları konusunda İstanbul'un, dünyanın en önemli metro atılımlarından birini yaptığına dikkat çekti. İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu anlamda, dünyanın aynı anda en çok raylı sistem yapan kenti durumundayız. 2020 yılında 18, 2021 yılında 11 kilometre metro hattını İstanbulluların hizmetine açtık. 2022'de 18.2, 2023'te 41.5, 2024'te ise 16.7 kilometre metro hattını İstanbullularla buluşturmayı hedefliyoruz. Böylece; göreve geldiğimiz Haziran 2019'dan 2024 yılının sonuna kadar, her yıl ortalama 21 kilometreyi aşan kilometre oranına kavuşmuş olacağız. Bu, gerçekten asla taviz vermediğimiz, önemsediğimiz, ulaşımda birinci sıra mevzumuz haline gelen bir süreç.”

“YENİDEN BAŞALTTIĞIMIZ İLK PROJE”

Söz konusu hattın, görevi teslim aldıklarında durmuş projelerden birisi olduğunu hatırlatan İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Bu proje, göreve başladığımızda yapımı durdurulmuş olarak teslim aldığımız 10 hat içerisinde yeniden başlattığımız ilk proje olmuştu. 14 Nisan 2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış, aynı yılın Aralık ayı sonundaysa İBB tarafından sözleşme fesih kararı alınmıştı. 2018 başından itibaren proje fiilen durmuştu. 27 Ağustos 2019 tarihinde EBRD ve Karadeniz Ticaret Bankası ile yaptığımız anlaşmayla 175 milyon Euro tutarında finansman kredisi sağladık ve bir ay sonra inşaat başlama törenimizi yapmıştık. Temmuz 2019'da ilerleme yüzdesi yüzde 4 olan projede, Eylül 2021 itibariyle yüzde 40'lara yaklaştığımızı müjdeleyebilirim. Çalışan sayımız ise 1.860 kişiye yükseldi. Aldığımızda 100 kişiydi. Tam 15 noktada, aç-kapa ve delme tünel yöntemleriyle istasyon, makas ve geceleme hattında 24 saat çalışmalarımız sürüyor. 2'si kuzeye 2'si güneye doğru toplam dört tünel delme makinemiz ana hat tünellerini kazıyor. 2023 yılı sonunda sinyal testlerini tamamlayarak hattı yolculu işletmeye almayı hedefliyoruz. Tam otomatik, sürücüsüz olarak hizmet verecek hattımızın tek yönde yolculuk süresi, 21 dakika olacak ve 90 saniyeye kadar sefer aralığı ile işletme yapabilecek. Yine tek yönde saatte 44.400 yolcu taşıyabilecek. Hattımızda çalışacak 40 adet aracı temin ettik, şu an Dudullu depomuzdalar. Ayrıca ek olarak 68 adet aracın üretimine de yakında başlanacak.”

MECLİS'E ‘ONAY' TEŞEKKÜRÜ

Metro gibi büyük çaplı projelerin yapımı ve imalatının, öz kaynaktan ziyade uzun vadeli borçlanmalarla mümkün olduğunu herkesin bildiğinin altını çizen İmamoğlu, geçtiğimiz hafta yapılan İBB Meclisi'nde Ümraniye-Ataşehir- Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli ve Mahmutbey-Esenyurt hatları için verilen borçlanma yetkisi onayı için de teşekkür etti. İmamoğlu “Bu süreçlerin de yine Ankara’da onayı alınacak olan mekanizmaları var. Aynı titizliğin, aynı süreçlerin orada da işleyerek bir an önce kaynağın, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattı gibi diğer hatlarımıza da ulaşmasını diliyoruz. Borçlanma bekleyen diğer hatlarımızla ilgili de İBB Meclisi'nde bulunan dosyalarımızın, yine Meclis'teki siyasi parti grupları tarafından aynı anlayışla, ortak kararla Meclis'ten çıkmasını umut ediyor ve takip ediyoruz” dedi. Törene İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin, CHP İstanbul milletvekili Gökan Zeybek ile İYİ Parti İstanbul milletvekili Hayrettin Nuhoğlu da katıldı.

GÜNDE 400 BİN YOLCU TAŞINACAK

Günde yaklaşık 400 bin yolcunun seyahat edeceği hat; açıldığında, Göztepe İstasyonu'ndan Halkalı-Gebze Yüzeysel Metro Hattı'na; Yeni Sahra İstasyonu'ndan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metro Hattı'na; Çarşı İstasyonu'ndan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı'na entegrasyon sağlanacak. Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri arasında 11 istasyona sahip hattın uzunluğu 13 kilometre olacak. Yolculuk süresi 20 dakika olurken, tek yöne yolcu kapasitesi 31 bin olarak ön görülüyor. Hattın başlangıç ve bitiş istasyonları, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi olacak.

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