Elektrik direğine işerken akıma kapılıp öldü

Uşak’ta elektrik direğine işediği iddia edilen genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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Bölme Mahallesi'nde arkadaşıyla tarlada bulunan S.U. (27), küçük tuvaletinin gelmesi üzerine elektrik direği yakınlarına gitti. S.U. tam o sırada elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.U., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. S.U.’nun arkadaşı M.A. ise sorgulanmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (İHA)