Elindeki demir elektrik tellerine çarpan işçi ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki mobilya fabrikasında çalışan işçi, elindeki demir malzemenin enerji nakil hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi2nde bir mobilya fabrikası inşaatının çatısından demir malzeme indirmeye çalışan inşaat işçisi Erol Arslan’ın (48) elindeki demir malzeme, inşaatın yanından geçen enerji nakil hattına temas etti.
Temas sonucu işçi elektrik akımına kapıldı. Güçlükle kurtulan işçinin imdadına arkadaşları yetişti. Ağır yaralanan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (İHA)