Elma bahçesinde ayının saldırdığı kişi: Tekmeleyerek uzaklaştırdım

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Kerer köyünde, bahçeye elma toplamaya giden Abidin Karakaya (56), ayının saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan Karakaya, "Boynuma doğru saldıran ayıyı tekmeleyerek uzaklaştırdım" dedi.

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Olay, akşam saatlerinde Kemah ilçesine bağlı Kerer köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önündeki bahçeden elma toplamak isteyen Abidin Karakaya, bir anda ayının saldırısına uğradı.

Bacağından ve kolundan yaralanan Karakaya, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

“AYIYI TEKMELEYEREK UZAKLAŞTIRDIM”

Ambulanstan indirilirken canını zor kurtardığını belirten Abidin Karakaya, “Elma almak için bahçeye girdim. Bir anda ayının saldırısına uğradım. Boynuma doğru saldıran ayıyı tekmeleyerek uzaklaştırdım. Meğerse ayı da bahçede elma yiyormuş. Beni görünce saldırdı” dedi. DHA