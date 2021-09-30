Emre Mays’ı hastane önünde öldüren sanığın ailesinin yargılandığı davada tepki çeken soru

İstanbul Şişli'de 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis girişinde husumetlisine benzediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Akın Kutlu'nun ailesinin kavgalı oldukları Ozan Tekcan'ı öldürdükleri, bir kişiyi ise yaraladıkları iddiasıyla yargılandıkları davada sanık ile tanıklar ifade verdi. Duruşmanın bitmesinin ardından tutuksuz sanık Döndü Kutlu, maktulün ailesine "Acı var mı?" diye sordu. Maktul Ozan Tekcan'ın ailesi ise tepki gösterdi.

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İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Davut Kutlu, Muhammed Kutlu, Gazi Kutlu ve tutuksuz sanık Döndü Kutlu hazır bulundu. Maktul Ozan Tekcan’ın annesi Şerife Tekcan ile babası Hacı Tekcan ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Savunmasını yapan Muhammed Kutlu, kebapçı olduğunu, 2019’da dayısı Hacı Tekcan ile kardeşi Davut Kutlu’nun birlikte dükkan açtıklarını, anlaşmazlığa düştükleri için bir süre sonra ortaklığı bitirdiklerini anlattı.

Dayısının kendilerine olan borçlarını ödemedikleri için aralarında husumet oluştuğunu belirten Kutlu, maktul Ozan Tekcan ve olayda yaralanan Batuhan Karanlıkoğlu tarafından daha önce bıçaklandığını, annesinin ısrarı üzerine şikayetini geri çekince ikilinin cezaevinden çıkıp kendisine yine musallat olduklarını iddia etti.

Sanık Kutlu, olay günü maktul Ozan Tekcan’ın, babası Gazi Kutlu’ya vurduğunu, ellerindeki bıçağı görünce sürekli üzerinde taşıdığı silahını çıkardığını anlatarak “Silahla Batuhan’ın (Karanlıkoğlu) peşinden koştum. Kendimi korumak için karşı tarafa ayaklarına doğru ateş ettim. Bende 14 mermi vardı, 8 tanesi maktulün üzerinden çıkmış, biri Batuhan’ı yaralamış” dedi.

POLİS MEMURLARI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Sanığın savunmasının ardından, olayın meydana geldiği yere yakın mesafede bulunan polis merkezinde görevli polis memurları tanık olarak dinlendi.

Tanık polis Y.E., olay günü karakolun içindeyken silah sesi duyunca karakola saldırı olduğunu sanıp dışarı koştuğunu belirterek, “Arkadaşlar bir yöne doğru koşuyordu. Peşlerinden koştum. Arkadaşlar ateş eden şahsı etkisiz hale getirmişlerdi. 2 kişi yerde yatıyordu, biri kanlar içindeydi. Elinde demir sopa olan sanık baba Gazi Demir, yerdeki maktule vurmaya devam ediyordu” dedi.

ANNE TEKCAN: DİĞER EVLADIMLA TEHDİT EDİLİYORUM

Öldürülen Ozan Tekcan’ın annesi Şerife Tekcan da şikayetinin devam ettiğini, bir oğlu daha olduğunu ve görümcesi olan tutuksuz sanık Döndü Kutlu tarafından tehdit edildiğini belirtti.

Anne Tekcan, “Diğer evladımla tehdit ediliyorum. Döndü Kutlu’nun tutuklanmasını istiyorum. O da bir anne, benim gibi o da burada oturuyor. Tutuklansın” dedi.

Tekcan ailesinin avukatı, Kutlu ailesinin ailecek suçlu olduklarını, Döndü Kutlu da dahil hepsinin tutuklu olması gerektiğini söyledi.

SANIK DÖNDÜ KUTLU: BEN DE ANNEYİM! AİLEMDEN 4 TANE ERKEĞİ NEDEN HAPSE ATTIRAYIM?

Tutuklu sanıklar ise planlı şekilde hareket etmediklerini, asıl kendilerinin tuzağa düşürüldüklerini söyledi. Sanık Döndü Kutlu ise “Hep beni suçluyorlar. Ben de bir anneyim. Ailemden 4 tane erkeği neden hapse attırayım? 6 tane torunuma tek başıma bakmak zorundayım. Kardeşimin oğlunu öldürmek için nasıl plan yapabilirim? Asla bu suçu kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.

TEPKİ ÇEKEN SORU

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Duruşmanın bitmesinin ardından sanık Döndü Kutlu, maktulün ailesine bakıp “Acı var mı?” diye sordu. Bunun üzerine maktulün ailesi tepki gösterdi. Güvenlik görevlileri Döndü Kutlu’yu aileden uzaklaştırdı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Döndü Kutlu, eşi Gazi Kutlu ve çocukları Muhammed ile Davut Kutlu, “şüpheli” olarak yer alıyor. Akın Kutlu’nun 7 Ocak 2020’de, Ozan Tekcan’ın arkadaşı olan Batuhan Karanlıkoğlu’nu bıçaklamak isterken şarap ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin oğlu Emre Tyler Mays’ı bıçaklayıp öldürdüğü aktarılan iddianamede, bu nedenle tutuklanan Akın Kutlu’nun yargılandığı davadan ceza aldığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Döndü Kutlu’nun zaman zaman kardeşi Hayrice Şahin’e, “Oğlum (Akın Kutlu) tutuklu, durumu belli olsun, o nasıl bana evlat acısı yaşattıysa ben de ona yaşatacağım. O Ozan (Ozan Tekcan) ölecek” dediği, Davut ve Muhammed Kutlu’nun da zaman zaman Ozan Tekcan’ı öldüreceğini söylediği ifade edildi.

Bir firmada kurye olarak çalışan maktul Ozan Tekcan’ın 22 Aralık 2020’de Davut Sevencan’ın işlettiği pideciye gittiği belirtilen iddianamede, pidecide çalışan Davut Kutlu’nun Ozan Tekcan’a “Ne işin var burada” diyerek tartıştıkları ifade edildi.

İş yerinden çıkan ikili arasında süren tartışmada Davut Kutlu’nun Ozan Tekcan’ın kafasına motosiklet kaskıyla vurduğu, olaya diğer sanıklar Muhammed Kutlu ile annesi Döndü Kutlu’nun da karıştığına yer verilen iddianamede, Davut Kutlu’nun daha sonra Şişli Polis Merkezi’ne giderek Tekcan’ın kendisini tehdit ettiğini, Ozan Tekcan’ın ise arkadaşı Batuhan Karanlıkoğlu ile karakola gidip yaralandığı gerekçesiyle şikayetçi oldukları belirtildi.

İddianamede, Kutlu ve Karanlıkoğlu’nun, hastaneden sağlık raporu aldıktan sonra tekrar olay yerine gittikleri ifade edilerek, Ozan Tekcan’ın karakolda olduğunu duyan Döndü Kutlu, eşi Gazi Kutlu ve oğlu Muhammed Kutlu’nun karakol önüne geldikleri ve tarafların burada karşılaştıkları anlatıldı.

Gazi Kutlu’nun yaklaşık 1 metre uzunluktaki metal demir çubukla Ozan Tekcan’a vurduğu, Muhammed Kutlu’nun da annesi Döndü Kutlu’dan aldığı silahla kaçan Ozan Tekcan’a 8 el ateş ederek öldürdüğü belirtilen iddianamede, Muhammed Kutlu’nun ayrıca yakın mesafeden Batuhan Karanlıkoğlu’na da ateş ederek yaraladığı kaydedildi.

İddianamede sanıklar anne Döndü Kutlu ve oğlu Davut Kutlu’nun diğer sanıklar Muhammed ve babası Gazi Kutlu’yu azmettirdikleri ifade edildi.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, sanıklardan Muhammed Kutlu’nun “kasten öldürme” ve 2 kişiye karşı “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından müebbet ve 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Tutuklu sanıklardan Gazi Kutlu’nun “kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülen iddianamede, tutuklu sanık Davut Kutlu’nun “silahla kasten yaralama” ve “kasten öldürmeye azmettirme” suçlarından müebbet ve 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, olayda hayatını kaybeden Ozan Tekcan’ın halası olan sanık Döndü Kutlu’nun ise “üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle kasten öldürmeye azmettirme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor. DHA