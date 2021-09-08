Enes’in ardından Taha’nın da cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da koyun otlatırken arkadaşı Enes Kurt (8) ile birlikte ayaklarının kayması sonucu sulama kanalına düşüp kaybolan Taha Demirler'in (9) de cesedine ulaşıldı.

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Dün Haliliye ilçesine bağlı kırsal İkiağız Mahallesi’nde koyun otlattıkları sırada arkadaşıyla sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Taha Demirler’in cesedi, olay yerinden yaklaşık 15 kilometre uzakta vatandaşlar tarafından su yüzeyinde görüldü.

Bölgeye gelen dalgıç polis ekibi, Demirler’in cesedini sudan çıkardı. Yapılan ilk incelemenin ardından Demirler’in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan Enes Kurt (8) ve Taha Demirler (9) için arama çalışması dün başlatılmış, bir süre sonra Kurt’un cesedine ulaşılmıştı. Bugün de Taha Demirler’in cesedine ulaşılarak, arama faaliyetleri son buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.