Ercan’ı yakını ile ‘gönül ilişkisi’ yaşadığı için öldürmüş

Kayseri'de, Ercan Kimsesiz'in (33) otomobilde öldürülmesiyle ilgili Suriye uyruklu Ebu Muhammed C., gözaltına alındı. Şüpheli, Kimsesiz'i yakını ile gönül ilişkisi yaşadığı için öldürdüğünü söyledi.

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Olay, dün Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Baldöktü Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Kimsesiz, otomobilinde Suriye uyruklu Ebu Muhammed C. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Ebu Muhammed C., cebinden çıkardığı bıçakla Kimsesizi yaraladıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralı Kimsesizi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Kimsesiz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

“YAKINIMLA İLİŞKİSİ VARDI”

Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ebu Muhammed C.’yi kent merkezinde saklandığı evde yakaladı. Ebu Muhammed C.’nin alınan ilk ifadesinde, “Ercan Kimsesiz’in bir yakınımla gönül ilişkisi vardı. Kendisini uyarmak için yanına gittim. Araçta tartışınca da bıçakladım. Cinayeti namusum nedeniyle işledim” dediği belirtildi. (DHA)

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