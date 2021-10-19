İller Bankası’nın terk ettiği bina alev alev yandı

Erzurum'da Ali Ravi Yoncalık Caddesi'nde bulunan İller Bankası'nın eski binasının çatı kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler ve dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Orhan BOZKURT

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SÖZCÜ’nün daha öncede “Devletin terk ettiği bina çöp ev oldu” başlığı ile gündeme getirdiği Erzurum şehir merkezi Ali Ravi Yoncalık Caddesi üzerindeki uzun yıllar İller Bankası Bölge Müdürlüğü olarak hizmet veren bina alev alev yandı.

Bugün çıkan yangında çatısı tamamen yanan bina çevrede panik oluşturdu. Boş binada çıkan yangın, bitişik binalara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile her hangi bir can kaybına sebep olmayan yangın kontrol altına alındı.

“TEHLİKE ALTINDAYIZ”

Binanın hemen karşısında oturduğunu söyleyen bir vatandaş, yangınla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Ben ve ailem hemen karşıki evlerde oturuyoruz. Dolayısıyla buraya girenden, çıkandan anında haberimiz oluyor. Öyle ilginç, öyle ürkütücü tiplere tanık oluyoruz ki, anlatamam. Burası tam anlamıyla suç odaklarının sığınağı olmuş durumda. Çocuklarımızın ve hatta kendi hayatımızın ciddi tehlike altında olduğunu düşünmeden yapamıyoruz. Zaman zaman polisten yardım istediğimiz oluyor. Ekipler geliyor ve gereken müdahaleyi yapıyorlar. Ancak onlar gittikten sonra her şey yine eskiye dönüyor. Yetkililerden bu binayla ilgili daha kalıcı ve etkili önlemler almalarını bekliyoruz. Bu suç yuvası gerekirse ortadan kaldırılsın.”

Kurumun 2011 yılında Palandöken ilçesinde yaptırdığı yeni hizmet yerleşkesine taşınmasıyla kaderine terk edilen bina kısa sürede talan edildi. Kapı ve pencereleri belirsiz kişiler tarafından sökülerek götürülen 5 katlı bina kısa sürede “çöpbank” halini aldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, her yönüyle çevreye kirlilik ve tehlike saçamaya başlayan binaya gereken müdahalenin bir an önce yapılmasını bekliyor.

HİZMET BİNASI ÇÖPLÜĞE DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede metruk hale gelen bina, çevre sakinlerinin anlatımına göre son zamanlarda her türlü suçluların sığınağı olmuştu. Çevre sakinlerini huzursuz eden bina, her geçen gün devasa bir çöplüğe dönüştü.

Şu an için ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ kayıtlarında olan binaya Erzurum Büyükşehir Belediyesi talip olmuştu. Arsa değeri bile milyonlarca lirayı bulan binanın depreme dayanıklı olup olmadığı için ‘Karot Testi’nden geçirildikten sonra Büyükşehir Belediyesine devredileceği açıklanmıştı.