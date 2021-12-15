Esenyurt’ta bir taciz dehşeti daha, evine kadar takip etti
Asansörde tecavüz girişiminin yankıları sürerken Esenyurt’ta bir taciz dehşeti daha yaşandı. İşten dönen kadını yaşadığı apartmana kadar takip eden tacizci, “Beni de içeri alır mısın, ben de gelmek isterim” dedi. Büyük korku yaşayan kadının binaya girmesinin ardından tacizci koşarak kayıplara karıştı.
Dün akşam saatlerinde işten çıkarak Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’ndeki evine doğru giden Emine D.'yi, tanımadığı bir şahıs takip etmeye başladı. Hızlı adımlarla yaşadığı apartmana gelen kadın, bina kapısının önünde durarak zile bastı.
Kapının açılmasını beklerken korku dolu anlar yaşayan kadının yanına gelen gözü dönmüş tacizci, “Beni de içeri alır mısın, ben de gelmek isterim” diyerek sözlü tacizde bulundu.
Emine D., bina kapısının açılmasıyla hızlıca içeriye girip kapıyı kapatırken, tacizci şahıs koşarak olay yerinden kaçtı. Mağdur kadın, olayın ardından karakola giderek tacizciden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)