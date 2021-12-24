Eşi ve 2 çocuğunu öldüren sanığa müebbet ve 36 yıl hapis

Ankara'da, eşi Nefik (50) ile çocukları Selahaddin (32) ve Seher (26) Öztürk'ü tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Adem Öztürk (55), iyi hal ve tahrik indirimleri uygulanıp, ömür boyu ve 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Taksi durağında çalışan Adem Öztürk, 6 Kasım 2020’de, Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi’nde oturdukları evde, oğlu Selahaddin Öztürk ile tartıştı. Adem Öztürk, tartışma sırasında oğlu ile eşi Nefik ve kızı Seher Öztürk’ü tabancayla vurarak öldürdü.

Gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Adem Öztürk hakkında, ‘altsoydan birine ve eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

“BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPMIŞLARDI”

Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Adem Öztürk ile avukatı ve oğlu Sergen Öztürk katıldı. Mahkemede son sözü sorulan Adem Öztürk, “Çok pişmanım. Oğullarım uyuşturucu satıyorlardı ve beni öldürmek için plan yapmışlardı. Büyük oğlumun 29, küçük oğlumun 19 dosyası var. Başka yol bulamadım” dedi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adem Öztürk’e ailesinden 3 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

Cezasında iyi hal ve tahrik indirimleri uygulanan Öztürk; kızı Seher Öztürk’ü ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis, oğlu Selahaddin Öztürk’ü ‘kasten öldürme’ suçundan 16 yıl 8 ay ve eşi Nefik Öztürk’ü ‘kasten öldürme’ suçundan 20 yıl hapse mahkum edildi. DHA

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