Eşini uykusunda öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Sultanbeyli’de eşini uyuduğu sırada boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Adnan Soysal, “Ben eşimi isteyerek, zevk alarak öldürmedim. Ben onu çok sevdim, çok pişmanım” diyerek kendisini savundu. Hiçbir indirim uygulamayan mahkeme, sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Sultanbeyli'de, 7 Ocak 2021 tarihinde eşi Hatice Soysal'ı uyuduğu sırada bıçaklayarak öldüren Adnan Soysal'ın “eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme” suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Adnan Soysal cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da katıldı.

SAVCI: ‘EZİYET ÇEKTİRME KASTINA DAİR DELİL YOK'

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın eşini sırf öldürmüş olmak için ve ölenin acı çekmesinden zevk duymak için öldürdüğüne, öldürme kastının yanında işkence ya da eziyet çektirme kastının da bulunduğuna dair somut delil bulunmadığını belirtti. Mütalaada, sanığın uyumakta olan bu nedenle kendisini savunamayacak durumda bulunan eşini bıçakla boğazını kesmek suretiyle ‘nitelikli kasten öldürme' suçunu işlediğinin tüm dosya kapsamında anlaşıldığı kaydedildi. Mütalaada, sanığın “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada söz alan KADEM avukatları ise suçun canavarca hisle ve tasarlayarak işlendiğini belirterek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık Adnan Soysal, “Ben eşimi isteyerek, zevk alarak öldürmedim. Ben onu çok sevdim, çok pişmanım. Sadece kendimi öldürmek niyetindeydim” ifadelerini kullandı.

İNDİRİM YAPILMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme, cezada indirim uygulamayarak sanığın “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

KADEM AÇIKLAMA YAPTI

Karar sonrası KADEM tarafından adliye önünde yapılan basın açıklamasında, “Önceki duruşmalarda gerek sanığın, gerekse maktulün 16 yaşındaki oğlunun ifadeleri değerlendirildiğinde sanığın özellikle pişmanlık duymadığını dile getirmesi bu menfur cinayetin canavarca hisle işlendiğini ve tasarlayarak gerçekleştirildiğine kanaat getirdik. Kadına yönelik şiddet faillerinin, özellikle yargı aşamasında hak ettikleri cezayı en hızlı, adil ve isabetli şekilde verilmesi bizim için vazgeçilmez derecede önemli ve zorunludur. ” ifadeleri kullanıldı.