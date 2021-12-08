Eşinin vasiyetini yerine getirdi: 3,5 milyon lira bağışta bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Adviye Acun, 3 yıl önce vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirerek, Kuşadası’na yapılacak olan diyaliz merkezi için 3,5 milyon lira bağışta bulundu.

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Vefat eden eşinin vasiyetini yerine getiren hayırsever Adviye Acun, Kuşadası Devlet Hastanesi içerisinde yapılacak olan diyaliz merkezinin yapımı için 3,5 milyon TL bağışta bulundu.

Hayırsever Adviye ve Ertuğrul Acun çiftinin isimlerinin verileceği merkezin yapımı için Aydın Valiliği'nde protokol töreni düzenlendi. Törende, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ve hayırsever Adviye Acun, arasında hazırlanan protokol imzalandı.



“EŞİMİN DEDİĞİNİ YAPTIM”

3 yıl önce vefat eden eşi Ertuğrul Acun'un vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden hayırsever Adviye Acun; “Bugün çok rahatladım. Beyim böyle bir merkez yaptırmayı çok istiyordu. Çok şükür onun dediğini yaptım. Emeği geçen herkesten de Allah razı olsun, binamız da hayırlı uğurlu olsun” dedi. İHA

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