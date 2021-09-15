Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İstanbul Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu 28 yaşındaki Fatıma Ayderi, eski kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dün akşam saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi’nde yürüyen Fatıma Ayderi, eski kocası olduğu öğrenilen kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı.

Eski kocası gibi Afganistan uyruklu olan Ayderi, kanlar içinde yere yığılırken henüz ismi öğrenilemeyen zanlı ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 28 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. (DHA)