Eski sevgilisinin yanındaki kişiyi sırtından vurup öldürdü

Samsun'da Serkan Erdoğan (39), eski sevgilisi N.B.'nin yanında gördüğü Hayati Çelik'i (42), içinde bulunduğu araçta tabancayla sırtından vurarak öldürdü. 35 suç kaydı bulunan Erdoğan, yakalanıp gözaltına alındı.

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Serkan Erdoğan, Hayati Çelik ve eski sevgilisi N.B.’yi saat 04.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanından çıkarken gördü. Hayati Çelik ve N.B., mekanın önünden ayrıldığı sırada Serkan Erdoğan, belinden çıkardığı tabancayla araca doğru bir el ateş etti.

Merminin sırt kısmına isabet ettiği Çelik yaralandı. Aynı araçla bir özel hastaneye götürülen Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Tabancayı atarak kaçan Serkan Erdoğan, Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 35 suç kaydı bulunan Erdoğan’ın emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)