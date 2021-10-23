Eskiden çalıştığı taksi durağındaki aracı sopayla parçaladı

İstanbul Sultangazi'de bir kişi, eskiden çalıştığı taksi durağına gelerek, eline aldığı sopayla park halindeki taksiyi parçaladı. Alkollü olduğu iddia edilen saldırgan gözaltına alınırken, taksi sürücüsü, aracının parçalanışını cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Elinde sopa ve bıçak bulunan Ö.Ö., eskiden çalıştığı taksi durağına geldi. Ö.Ö., kısa bir süre sonra durak önündeki taksiye sopayla vurmaya başladı.

Aracın camlarını kırdıktan sonra, hırsını alamayan Ö.Ö., bu sefer de kaportaya ve kapılara vurmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Elindeki bıçakla kimseyi yanına yaklaştırmayan saldırgan, daha sonra olay yerinde bulunan bir kişiye doğru koştu.

Bu sırada Ö.Ö., polis tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Polis merkezi amirliğine götürülen Ö.Ö.’nün alkollü olduğu iddia edildi.

ARACININ PARÇALANIŞINI KAMERAYA KAYDETTİ

Taksinin şoförü olan Yunus Mazhar S., ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Aracının parçalanışını kaydeden sürücünün saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi. DHA