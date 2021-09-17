Eskiden ‘para üstü’ olarak verilen sakız şimdi zam şampiyonu oldu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, eskiden bakkalların para üstü olarak verdiği sakızın bile son bir yılda yüzde 150 zamlandığını belirterek, “Sakız bile zam şampiyonu olmuş. Gerisini siz düşünün” dedi.

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Girdiği bir mahalle bakkalında sakızın fiyatını soran CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'ye esnaf, sakızın fiyatının bir yıl içerisinde 10 kuruştan, 25 kuruşa yükseldiğini söyledi.

Bunun üzerine Tutdere, “Bütün mahalle bakkallarının en ucuz kalemi olan sakız bile 10 kuruştan 25 kuruşa kadar yükselmiş. Yani yüzde 150 fiyatı artmış. Bu durumda sakız zam şampiyonu olmuş. Artık gerisini siz düşünün” dedi. BAĞ-KUR'lu küçük esnafın birikmiş prim borçlarını ödeyemediğinden dolayı hastaneye gidip tedavi olamadığını da belirten Milletvekili Tutdere, “Vatandaş, ‘Dişimi bile çektirmeye gidemiyorum. Çünkü, borcum var diye tedavi hizmeti alamıyorum' diye yakınıyor. Ürünlere gelen zamların zenginleri daha da zengin ediyor” diye konuştu.

“FABRİKATÖR GELEN HER ZAMLA ZENGİN OLURKEN…”

Esnafın da zamlardan mağdur olduğunu belirten Tutdere, “Fabrikatör gelen her zamla zengin oluyor. Ama, küçük esnaf sattığı malı yeniden rafına koyamıyor. İşçinin, memurun, emeklinin maaşına küçük zam yapılırken, ürünlere astronomik zamlar geliyor. Bu yüzden de insanlar geçinemiyor. Herkes geçinememekten yakınıyor” dedi. Tutdere, esnaf utandığından verdiği hizmete zam yapamadığından, yıllardır aynı işçilikle çalışmaktan yakındığını da sözlerine ekledi.