Eskişehir’de ucuz süt kuyruğu

Eskişehir'de vatandaşlar ucuz süt alabilmek için uzun kuyruk oluşturdu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin halk büfelerinde, 5 litresi 33 lira ve 3 litresi 21 liradan satışa sunduğu pastörize süt almak isteyen vatandaşların kuyruk oluşturması dikkat çekti.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kırsal kalkınmayı destekleme projeleri ile ekonomik olarak zor günlerden geçen üreticiye destek olan CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üretici ile tüketici arasında köprü görevi gördüğü projelerden biri olan Halk Süt ile Eskişehirlilere en uygun pastörize sütü sağlamaya çalışıyor. Halk Süt’e yoğun ilgi gösteren vatandaşlar uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çiğ süt alım fiyatları ile üretim maliyetindeki ciddi artışlara rağmen, Türkiye'ye örnek olan projesi Halk Süt'ü kâr amacı gütmeden Eskişehirlilerle buluşturmaya devam ediyor. 3 yıl önce başlanan proje ile belediyeye ait halk büfelerinde 3 litresi 21 TL’den, 5 litresi ise 33 liradan satışa sunulan pastörize süte vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

İlginizi Çekebilir Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu...