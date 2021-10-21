Esnafı 12. kattan atmıştı: Dosyası Ağır Ceza’ya gönderildi

Şişli'de bir iş merkezinde tartıştığı İlyas Demirci'yi 12’nci kattan 5 metre aşağıdaki 11’nci kata atan Çağdaş Boyalı'nın, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturabileceği ihtimalinin bulunması gerekçesiyle görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Olay, İstanbul Şişli'de bulunan Perpa Ticaret Merkezi'nde 22 Şubat 2021 meydana gelmişti. İlyas Demirci (62) isimli esnaf, tartıştığı Çağdaş Boyalı (22) tarafından ticaret merkezinin 12'nci katından, 5 metre aşağıdaki 11'nci kata atılmıştı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı ile avukatı katıldı. Duruşmada İlyas Demirci de avukatı ve ailesiyle birlikte hazır bulundu.

“TUTUKLANMASINI TALEP EDİYORUM”

Mahkemede beyanda bulunan İlyas Demirci, “Sanığın, 12. Kata gelmesi ve beni oradan aşağıya atması kasıtlı bir harekettir. Tutuklanmasını talep ediyorum” dedi.

SAVCI, TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ, DOSYANIN AĞIR CEZAYA GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Mahkemede görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Çağdaş Boyalı'nın, İlyas Demirciyi, direnmesine rağmen korkuluklara çekerek aşağı atma eyleminin, ‘öldürmeye teşebbüs' suçu bakımından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Savcı, ayrıca Boyalı'nın kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasını ve dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, delillerin toplanmış olması ve tutuklama tedbirinin bu aşamada orantısız olacağına kanaat getirerek, savcının tutuklama talebini reddetti.

‘KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS’ SUÇU İHTİMALİ

Mahkeme, olayın meydana geliş şeklini dikkate alarak, Boyalı'nın eyleminin ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, görevsizlik kararıyla dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Dosya, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği takdirde, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Çağdaş Boyalı, ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanacak.