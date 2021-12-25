Esnaftan tırnakçılara fırçalı uçan tekmeli dayak

Pendik'te müşteri gibi girdiği markette tırnakçılık yaptığı öne sürülen 2 kişi esnaf tarafından dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Kurtköy’de meydana geldi. İddialara göre; iki kişi, hırsızlık yapmak için bir markete geldi.

Alışveriş yapma bahanesiyle markete giren hırsızlardan biri, tırnakçılık yöntemiyle para çaldı. Kameraları inceleyerek durumu fark eden market sahibi Fevzi Buğanlı, hırsızlarla tartışmaya başladı. 2 kişinin eksik para üstü iddiasıyla ısrarla para istemesi üzerine Buğanlı önce fırçayla vurdu sonra tekme attı. 2 kişinin yediği dayak güvenlik kamerasına yansıdı.

Kavgayı gören çevre esnafı, kavgayı ayırarak, iki şüpheliyi polise teslim etti. (DHA)

İlginizi Çekebilir Soğukkanlı hırsız İstanbulkart takibiyle yakalandı