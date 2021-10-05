Evinde kurduğu düzenekle yüzlerce litre kaçak alkol üretti

Eskişehir’de evinde kurduğu düzenek ile yüzlerce litre kaçak alkol üreten bir kişi yakalandı.

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Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Kaçak Alkol' üretimi ile mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışması yapıldı.

Ekipler tarafından Odunpazarı'na bağlı Çamlıca mahallesinde yaşayan bir şahsın kendine ait evde kurmuş olduğu düzenek ile kaçak alkol ürettiği bilgisine ulaşıldı. KOM Şube ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tespit ettikleri adrese düzenledikleri operasyonda, N.U. isimli şahsı evinde kaçak alkol üretimi yaparken suçüstü yakaladı.

Şahsın evinde arama yapılan aramada; 2 adet 50 litrelik düdüklü kazandan yapma kaçak alkol üretim düzeneği, 1 adet 6 metrelik paslanmaz borudan yapma 50 litrelik soğutma kabı ve bir kısmı satmaya hazır şekilde şişelere doldurulmuş olan toplam 581 litre kacak alkol ele geçirildi.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan N.U., “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçu kapsamında çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İHA