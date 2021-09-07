Evinde ölü bulunan Meral hemşire toprağa verildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evinde ölü bulunan hemşire, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi Göztepe Caddesi’nde oturan ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Meral Uğur (57) dün evinde ölü bulunmuştu. Yapılan ön incelemede kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenen Uğur için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Safranbolu Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı törende yaptığı konuşmada, “Uzun zamandır hepimiz beraber çalışıyoruz. Pek çoğumuzun üzerinde emekleri vardır. Gerçekten beklenmedik bir vefatla aramızdan ayrıldı. Son derece üzgünüz. Ben kendisiyle Safranbolu Devlet Hastanesinde uzun süre beraber çalıştık. Mesai arkadaşımdı. Daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet verdiği sürece yine görüşmeye devam ediyorduk. Dediğim gibi kendisiyle birbirimize haklarımız geçiyor. Bizler hakkımızı helal ediyoruz. İnşallah o da bize hakkını helal eder” ifadelerini kullandı.

Karabük ve Safranbolu'daki hastane önünde düzenlenen törenlerde helallik alınmasının ardından Meral hemşirenin cenazesi, mesai arkadaşlarının gözyaşları arasında Merkez Camii’ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uğur, aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Uğur'un yakınlarının yanı sıra, AKP Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Nihat Yılmaz, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. (İHA)