Evine giremeyen adamın sabırsızlığı sonu oldu

Erzurum’da anahtarı evinde unutan Reşat Coşkun çağırdığı çilingiri beklemeden üst komşusunun evinin balkonundan beline bağladığı halatla kendi balkonuna inmeye çalıştığı sırada halatın çözülmesi üzerine 3. kattan zemine düşerek hayatını kaybetti.

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Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi’inde tek yaşayan 53 yaşındaki Reşat Coşkun dışarıdan evine geldiği sırada anahtarı içeride unuttuğunu fark etti.

Çilingir çağıran Coşkun çilingirin gelmesini beklemeden üst komşusunun evine çıkarak balkondan halatla kendi evinin balkonuna inmeye çalıştı. Beline bağladığı halatla balkondan sarkan adam halatın çözülmesiyle 3. kattan zemine düştü. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. İncelemelerin ardından Coşkun’un cenazesi Erzurum Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

4 GÜN ÖNCE EMEKLİ OLMUŞ

Öte yandan 53 yaşındaki Reşat Coşkun'un 4 gün önce emekli olduğunu ve sosyal medyada sevinçli bir paylaşım yaptığı öğrenildi. Coşkun fotoğrafını “ Emekli oluşuma herkes hayret ediyor” notuyla paylaştı.

Bir dönem öğretmenlik yapan Coşkun’un ayrıca Berceste, Sevdam Kaldı Bir, Sokak Lambası ve Küheylan isimli şiir kitapları Şehristan ve Façeta isimli ise öykü kitapları olduğu öğrenildi. (İHA)