Fabrikada ‘e-devlet şifreleri zorla alınıyor’ diye eylem düzenlediler

Tekirdağ Çerkezköy'de bulunan Aksa Jeneratör fabrikasında işçiler, sendika üyesi oldukları için işten çıkarılanlar olduğunu öne sürerek eylem düzenledi. İşçiler, "İş yerinde çalışan emekçilerin e-devlet şifreleri zorla alınarak kontrol ediliyor, arkadaşlarımız sendika üyeliğinden istifa etmeye zorlanıyor” diyerek yapılanın hukuk dışı olduğunu savundu.

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Kazancı Holding bünyesinde bulunan Aksa Jeneratör fabrikasında Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi 20 meslektaşlarının sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldığını öne sürerek eylem düzenledi.

Türk Metal Sendikası temsilcilerinden yapılan açıklamada, “Sendikamıza üye olsun olmasın iş yerinde çalışan emekçilerin e-devlet şifreleri zorla alınarak kontrol ediliyor, arkadaşlarımız sendika üyeliğinden istifa etmeye zorlanıyor” denildi.

Tüm adli merci ve yetkili kurumlara şikayetlerini yaptıklarını belirten Türk Metal Sendikası, yapılanın kişisel verilerin korunması kanununa aykırı olduğunu da savundu.

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