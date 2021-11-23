Feci kaza! Otomobil ve minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya’nın Akseki ilçesinde İki aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı.

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Kaza sabah 05.00 sıralarında meydana geldi. Akseki-Manavgat karayolu Cendeve Mahallesi kavşağında Manavgat'tan Akseki yönüne gitmekte olan Ercan Bala idaresindeki otomobil ile Akseki'den Manavgat yönüne gitmekte olan Ufuk Sütoğlu idaresindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, sürücü Ercan Bala kaza anında hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Dilek Bala ve minibüs sürücüsü Ufuk Sütoğlu yaralandı.

Otomobilde bulunan Dilek Bala, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılara 112 sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeni ile Antalya-Konya karayolu bir süre trafiğe kapandı. Daha sonra ise tek şeritten ulaşım sağlandı. Akseki Cumhuriyet Savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları incelemeden sonra Ercan Bala'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Akseki Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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