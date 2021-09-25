Feci kaza saniye saniye kaydedildi… İkisi de aynı yaştaydı
Konya'da 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu Edanaz Güngör ile Irmak Altıntaş’ın yaşamını yitirdiği kazanın mobese kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 02.00 sıralarında, Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi’nde meydana geldi. Abdülkadir Ö. (17) yönetimindeki otomobil, kavşakta Bekir Eroğlu’nun (45) kullandığı otomobille çarpıştı.
Devriye görevindeyken kazayı gören bekçilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bekir Eroğlu, Abdülkadir Ö. ve yanındaki Oğuzhan B. (17) yaralandı, arkadaşları Edanaz Güngör kaza yerinde, Irmak Altıntaş da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
OTOMOBİLDEN FIRLAMIŞLAR
Kazanın mobese kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Abdülkadir Ö.'nün kullandığı otomobilin süratle yaklaştığı kavşakta Bekir Eroğlu'nun otomobiliyle çarpıştığı, Güngör ile Altıntaş'ın da araçtan fırladıkları anlar yer aldı. (DHA)