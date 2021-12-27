Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 11 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya- Beyşehir kara yolu girişinde meydana geldi. Hikmet Kaya yönetimindeki İstanbul- Bozkır seferini yapan otobüs, buzlanan yolda sürüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada 11 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA