Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 11 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya- Beyşehir kara yolu girişinde meydana geldi. Hikmet Kaya yönetimindeki İstanbul- Bozkır seferini yapan otobüs, buzlanan yolda sürüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada 11 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA