Fethiye’de İngilizleri soyan Faslılar yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde geçici ikamet eden İngiliz Max Robinson ve Josh Cox isimli şahıslar kaldıkları villada uyurken 3 hırsızla karşılaştı. Aralarında yaşanan arbedenin ardından bıçakla yaraladıkları 2 İngiliz'in bilgisayar ve kripto paralarını çalan hırsızlar, Antalya Havaalanı'nda yakalandı.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkinde geçici ikamet eden İngiltere vatandaşı olan Max Robinson ve Josh Cox isimli şahıslar kaldıkları villada uyurken balkon kapısından içeriye giren ve yüzleri maskeli üç kişi tarafından gasp edildi.

Bıçakla yaraladıkları İngilizlerin 2 adet laptop ile içerisinde yaklaşık 20 bin Pound kripto para, 700 Pound nakit para, 2 cep telefonu, 2 pasaport ile 2 ceket malzemelerini alarak kaçan hırsızlar, havaalanında yakayı ele verdi.

FAS UYRUKLU HIRSIZLAR

Olaya müdahale eden Fethiye JASAT, İstihbarat Timi ve Ölüdeniz Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada, villanın güvenlik kamera kayıtları incelendi ve şüpheli şahısların mağdurlara ait villanın yan tarafında bulunan villada ikamet eden Fas uyruklu M.A.S., A.A.K. ve S.A. isimli şahısların olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin 34 EEB … plakalı kiralık aracı kullandıkları ve yurt dışına çıkmak için Antalya Havaalanında oldukları değerlendirilerek Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı birimlerine bilgi verilerek yurt dışına çıkış yapmadan çaldıkları eşyalar ile birlikte yakalandı.

Fethiye Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheliler Antalya'dan Fethiye'ye getirilerek adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Eşen Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Çalınan eşyalar müştekilere tam ve eksiksiz olarak teslim edildi.

İlginizi Çekebilir 2021 yılında yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı