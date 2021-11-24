FETÖ şüphelisi eski emniyet şube müdürü Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edirne’de Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski emniyet şube müdürü, sınırda gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.Ç'yi yakaladı.

Yapılan kimlik sorgusunda FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen şüphelinin emniyet şube müdürlüğü yaparken görevinden ihraç edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İPSALA’DA YAKALANAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, Yunanistan'a kaçarken Edirne'nin İpsala ilçesi yakınlarında yakalanarak gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişiden biri tutuklandı. Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 1’inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri A.Y. ve M.S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesi’ne getirilen şüphelilerden A.Y., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

İHA

İlginizi Çekebilir FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı'na 9 yıl 4 ay hapis