FETÖ yalanıyla 250 bin lira dolandırıldı

Samsun'da kimliği belirsiz şahıs, 76 yaşındaki H.S.'yi telefonla arayarak "FETÖ'ye adın karıştı" yanıyla 250 bin lira dolandırdı.

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Kimliği belirsiz dolandırıcı, Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki H.S.’yi telefonla aradı.

İddiaya göre, kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı, H.S.’ye kimlik bilgilerinin çalındığını ve FETÖ’ye adının karıştığını, bankadaki paralarını ele geçireceklerini söyleyerek, bankadan parasını çekip kendilerine teslim etmesini istedi.

Dolandırıcının tuzağına düşen yaşlı adam yanına gelen 25 yaşlarındaki bir kişiye bankadan çektiği 250 bin lirayı teslim etti.

Dolandırıcı H.S.’yi yeniden arayıp evini satıp parasını kendilerine vermesini talep etti. Durumdan şüphelenen H.S. dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulundu. (İHA)