FETÖ’den aranan şüpheli İsveç dönüşü yakalandı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla araması bulunan Y.M.K., kaçtığı İsveç'ten geri döndü. Pasaport kontrolünde yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Havalimanında 12 Ağustos’ta saat 16.00’da İsveç’ten gelen Y.M.K.’nin pasaport kontrolünü yapan polis, şahsın aranması olduğunu tespit etti.
Polis noktasına götürülen Y.M.K.’nin 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra ülkeden kaçtığı ve hakkında “FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma”, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyetini, TBMM’ni, yargı organlarını alenen aşağılama” suçları başta olmak üzere toplam 24 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan Y.M.K., gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.