FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Konya'da FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı, 3 şahsın ise yurt dışında olduğu tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Şahıslardan alınan ifadeler neticesinde tespit edilen 95 kişiden 42'si ilk defa deşifre oldu.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ soruşturması kapsamında, Askeri mahrem yapı içerisinde askeri öğrencilikten ayırma olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda tespit edilen 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. 3 şahsın ise yurtdışında olduğu tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkartıldı.

42 FETÖ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ DAHA DEŞİFRE OLDU

Gözaltına alınan şüphelilerle yapılan mülakat ve alınan ifadeler neticesinde FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 95 isime daha ulaşıldı. Bu kişilerin 42’si hakkında daha önce adli işlem yapılmadığı ve ilk defa deşifre oldukları tespit edildi.

TSK MAHREM ÖRGÜT YÖNETİCİSİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İfadesi alınan askeri öğrencinin beyanında geçmesi üzerine yine aynı soruşturmada başka bir askeri öğrencilikten ayırma olan şüphelinin ayrıca FETÖ terör örgütünün TSK mahrem örgüt yöneticisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 13 kişiden 10’u serbest bırakılırken 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.