FETÖ’nün sözde ‘Ankara Bölge Sorumlusu’na tahliye

FETÖ'nün sözde "Ankara bölge sorumlusu" olduğu iddiasıyla "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanan Şükrü Yıldırır'ın tahliyesine karar verildi.

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İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Şükrü Yıldırır, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Başka bir FETÖ davasında yargılandığı belirtilen tutuklu sanık Orhan İnandı’nın tanık olarak ifadesi alındı.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden kurulan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan İnandı, emniyette verdiği ifadeyi hatırlamadığını söyledi.

TAHLİYE EDİLDİ

Sanık Şükrü Yıldırır ile ilgili “İstanbul Beşiktaş bölge imamı olduğunu biliyorum” dediği hatırlatılan ve sanığı teşhis etmesi istenen İnandı, “Sanığı buradan çıkaramadım. Söylediğim şeyi de hatırlamıyorum. İfademi işkence altında kalıp verdim. Böyle bir ismi de hatırlamıyorum. FETÖ’yü de hizmet hareketi olarak biliyorum. Terör örgütü olarak kabul etmiyorum” dedi. Tutuklu sanık Şükrü Yıldırır ise tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın, ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine hükmetti. Duruşma ertelendi. DHA

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