Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da çalıştığı tekstil fabrikasında forkliftin altında kalan tekstil işçisi hayatını kaybetti.

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Saray İlçesi’ndeki fabrikada işçi olarak çalışan Asiye Önal (52) fabrika içerisinde manevra yapan forkliftin altında kaldı.

Kazayı gören işçiler durumu hemen 112 Acil Servis ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Forkliftin altında kalarak ağır yaralanan işçi, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Asiye Önal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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