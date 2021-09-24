Freni boşalan TIR, araçları biçip fabrikaya daldı

Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde freni boşalan TIR, park halindeki araçlara çarptıktan sonra bir fabrikanın duvarından içeri girdi. Can kaybının yaşanmadığı kazada, araçlarda ve fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Halil ATAŞ

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Bursa’da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde freni boşalan Tır, park halindeki araçlara çarparak, bir fabrikanın duvarından içeri girdi.

ÖNCE ARAÇLARI BİÇTİ ARDINDA FABRİKAYA DALDI

Edinilen bilgiye göre, kaza Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB), saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Freni patlayan Tır’ın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce park halindeki araçları biçti, ardından da bir fabrikanın duvarından içeriye girdi. Can kaybının yaşanmadığı kazada çok sayıda araç zarar gördü.