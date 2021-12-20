Fuhuş operasyonunda 12 kadın kurtarıldı

Hatay'ın 4 ilçesinde 16 ayrı adrese yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonunda 12 kadın çetenin elinden kurtarılırken 18 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince fuhuş yapan, aracılık eden ve yer temin eden şüphelilerin ele geçirilmesine yönelik İskenderun, Belen, Payas ve Arsuz ilçelerinde belirlenen 16 ayrı adrese yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli yakalandı, fuhuş yaptırıldıkları tespit edilen 12 kadın kurtarıldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, aranan bir şahıs yakalandı. (İHA)

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