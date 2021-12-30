Gaziantep’te 195 litre kaçak içki ele geçirildi

Gaziantep'te yılbaşı öncesi Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda 195 litre kaçak içki ele geçirildi. Operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.

Ahmet KAYA

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22-29 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonlarda ele geçirilen malzemeler şu şekilde açıklandı: “195 litre kaçak alkollü içki, 10 litre etil alkol, 5 şişe anason, 1 adet damıtma düzeneği, 42 gram metamfetamin, 8 gram kubar esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı,188 adet puro, 38 paket kaçak sigara, 35 adet enerji içeceği, 27 adet bitkisel kapsül”

Açıklamada, olaylarla ilgili 29 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı, operasyonların devam edeceği de kaydedildi.

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