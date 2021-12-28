Gece yarısı feci kaza, iki araç hurdaya döndü

Sarıyer Bahçeköy’de iki otomobil çarpıştı. Kazada biri ağır üç kişi yaralanırken iki otomobil ise hurdaya döndü.

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Kaza, saat 23.45 sıralarında Çayırbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer yönünde seyir halinde olan aracın sürücüsü Kenan M. henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yan dönerek karşı şeride geçti.

Karşı şeritte Bahçeköy yönünde seyir halinde olan Cüneyt G. idaresindeki araca çarptı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri kısa bir çalışmanın ardından otomobilde sıkışan Kenan M.'yi sıkıştığı yerden çıkardı.

Cüneyt G. ve beraberindeki bir kadın ise hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaparken Kenan M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.