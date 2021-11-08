Göçmen kaçakçılığı yapan 9 organizatör yakalandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gözmen kaçakçılığı yapan 9 organizatör yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 1-7 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 planlı veya ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda biri yabancı uyruklu 9 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 312 bin 82 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir İstanbul ve Zonguldak'ta göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 şüpheli yakalandı

İlginizi Çekebilir Resmi araçla göçmen kaçakçılığı