Göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir sitenin kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan bir işçi yaşamını yitirdi.
Kuşadası Değirmendere Mahallesi'nde akşam saat 18.30 sıralarında bir sitenin kanalizasyon kazısı sırasında toprakta göçük meydana geldi.
Kazıda görevli üç işçi göçükten kendini kurtarırken, Ferhat Doğan (22) ise toprak altında kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ile İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık iki saatlik çalışma sonunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Doğan’ın bir ay önce evlendiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.