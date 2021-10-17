Göksu Irmağı’nda rafting yaparken boğularak hayatını kaybetti

Mersin’in Mut ilçesinde botla Göksu Irmağı'nda rafting yapan bir kişi, botun alabora olması sonucu boğularak hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Savaş Erçal (64) ilçeye bağlı Derinçay mevkiinde Göksu Irmağı’nda botla rafting yapmak için ırmağa girdi. Erçal, bir süre sonra ırmakta ilerledikten sonra gözden kayboldu. Olay, jandarma ve 112'ye haber verildi.

Irmakta arama sonucu Erçal’ın cansız bedeni Kadıköy Mahallesi İncirlibük mevkiinde bulundu.

Savaş Erçal’ın cansız bedeni Mut Devlet Hastanesi morgunda savcılık incelemesinin ardından otopsi için Mersin’e gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)