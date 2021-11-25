Gölde cesetleri bulunan kardeşlerin babasından açıklama

Bursa'da İznik Gölünde cansız bedenleri bulunan 34 yaşındaki Hasan ve 31 yaşındaki Hüseyin Karacan kardeşlerin babası Yılmaz Karacan, konuştu. Karacan, "Hüseyin'in kıyafetleri ve özel eşyaları göl kenarındaydı. İntihar edecek kişi özel eşyalarını buraya bırakmayı düşünmez. Küçük oğlum, kurtarmayı düşündüğü ağabeyiyle birlikte ölüme yürüdü" dedi.

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Kestel ilçesinde kafe işleten Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşler, bir arkadaşlarından kendilerini İznik ilçesine götürmesini istedi. Bu ilçeye giden kardeşlerden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Karacan kardeşlerin çevresindeki bazı kişilere bir süre önce ‘İznik Gölünde intihar edeceğiz’ dediği iddia edildi. Bunun üzerine aramalar, göl çevresinde yoğunlaştırdı.

Gece saatlerinde göl kıyısında Hüseyin Karacana ait kıyafet ve cüzdan bulundu. AFAD ekipleri şişme botlarla göl yüzeyinde, Yalova Emniyet Müdürlüğü’nden gelen balık adamlar ise su altında çalışma yaptı. Ekipler, bir gün sonra sabah saatlerinde Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşlerin cansız bedenlerine ulaştı.

“KÜÇÜK OĞLUM AĞABEYİNİ KURTARMAK İÇİN ÇABALAMIŞ”

Karacan kardeşlerin babası Yılmaz Karacan, “İlk önce büyük oğlumu çıkardılar. Ne eli ne ayakları bağlı. Kendi kendine verdiği bir karar. Ağabeyini kurtarmak için Hüseyin’in peşine gittiğini, birbirlerine sarılıp Hakk’a yürüdüklerini düşünüyorum. Kesinlikle herhangi bir darp, böyle bir olay yok” dedi.

“İNTİHAR ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”



Küçük oğlu Hüseyin’in ağabeyini kurtarmak için suya atlamış olabileceğini belirten Yılmaz Karacan, şunları söyledi:

“Milletin ne dediği benim hiç umurumda değil. Cesetlerin çıktığı andan itibaren hep yanlarındaydım. Benim çocuklarım ne kripto ne de başka bir şeyle ilgilenmiyordu. Kimse altında başka bir şey aramasın.

Borçlarından, sıkıntıya girdiğinden dolayı böyle bir karar almış büyük oğlum ama küçük oğlumun kesinlikle onu kurtarmak için çabaladığını düşünüyorum. Elbiselerini, nüfus cüzdanını, ehliyetini, kredi kartlarını, hepsini oraya bırakıp, ağabeyini kurtarmak için peşinden gittiğini tahmin ediyorum. Kesinlikle, Hüseyin’in intihar ettiğini düşünmüyorum.”

“HASAN BUNALIMDAYDI”

Büyük oğlu Hasanın pandemi sürecinde yanında çalıştırdığı kişilerin maaşlarını ödeyebilmek için bankadan kredi çektiğini, ödemeleri yapmakta zorlanınca bunalıma girdiğini söyleyen Karacan, “Corona sürecinde kaynaklanan borçtan dolayı olduğunu düşünüyoruz. İş yerleri kapalı olduğundan dolayı sıkıntıya düştü. Onun haricinde herhangi bir sıkıntıları yoktu” dedi.

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