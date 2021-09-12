Görenler şaşırdı, gelin damat bisikletlerle konvoy yaptı

Diyarbakırlı bisiklet tutkunları Ali ve Kübra, düğün konvoyunu, hayatlarından bir parça haline gelen bisiklete binip Diyarbakır turu atarak gerçekleştirdi. Zılgıtlarla renkli görüntülerin yer aldığı konvoyu görenler şaşırdı.

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Kayapınar ilçesinde bulunan Kent Meydanında bir araya gelen konvoy, burada bisikletlerine atlayarak şehir turu gerçekleştirdi. Zılgıtlarla gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar da cep telefonlarına sarılarak bu anları ölümsüzleştirdi. Dünya evine giren Ali Alioğlu ve Kübra Yavuz çifti, çok mutlu olduklarını kaydetti.

HERKESİ BİSİKLETE TEŞVİK ETMEK İSTİYORUZ

Günlük yaşamda kadın, çocuk ve özel gereksinimli çocuklar demeden herkesi bisiklete teşvik etmek istediklerini ifade eden Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Alioğlu, “Bu turla insanları özendirmek ve aynı zamanda şehrin tanıtımını da yapmak istedik. Şehrin bir ucundan diğer ucuna kadar gidip insanların gelinlikle de olsa günlük yaşamda bisikletin kullanabileceğini göstermekti. Bu anlamda arkadaşlarımızla bir araya geldik, pandemi sürecinde olduğumuz için çok yoğun katılım istemedi, sınırlı sayıda bir sayı belirledik, bu sayıla da turumuzu yapıp şehrin tanıtımına katkı sunmak istedik” dedi.

Özel Eğitim Öğretmeni Kübra Yavuz ise bisikletin hayatlarında çok fazla yer aldığını, evlendikleri gün bisiklet konvoyu yapma amaçlarının bisikletli ölümlere dikkat çekmek ve bisikleti çok sevdiklerini göstermek için arkadaşlarıyla mutlu gününü anlamlı olmasını istediğini kaydetti. (İHA)