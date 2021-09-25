Görüntülediği domuza ‘birader ne var ne yok’ diye seslendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü yiyecek bulmak için şehir merkezine indi. Cep telefonu ile o anları görüntüleyen bir vatandaş ise yanına gelen domuza "Birader ne var ne yok, hoş geldin sefalar getirdin" diye seslendi.

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Karagözler Mahallesi’ne, saat 23.00 sıralarına yaban domuzları sürü halinde indi. Yüksek kesimlerden ilçeye inerek ana caddede araçların ve insanların arasından geçen yaban domuzları, çöp konteynerlerinin çevresinde dolaştı.

Aralarında yavruların da olduğu yaklaşık 60 yaban domuzu, sokak aralarında gözden kayboldu. Domuzları görenler, fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı.

Görüntü çeken bir kişi ise yakınına yaklaşan domuza “Hoş geldin, sefalar getirdin. Gel, gel, gel. Elimde bir şey yok. Sen beni yersin bir de. Buraya niye geldin? Tam evcilleştin mi? Birader ne var ne yok” diye seslenmesi dikkat çekti. DHA