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Gözaltına alınan 24 öğrenci adliyeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını protesto ettikleri sırada gözaltına alınan 24 öğrenci, İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Güncellenme: 17:08, 26/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Gözaltına alınan 24 öğrenci adliyeye sevk edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atadığı AKP'li Prof. Dr. Melih Bulu'yu dün protesto eden 24 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü önünden 12 öğrenciyi gözaltına alan polis ekipleri, öğrenciler dağıldıktan sonra ise 12 kişiyi daha Bebek'ten gözaltına almıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan öğrenciler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edildi.

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