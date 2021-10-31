Gülşen konserindeki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Adana'da '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' kutlamaları kapsamında Gülşen'in sahneye çıktığı konserde, kavga ettiği Akif Ozan Özdoğan'ı (15) bıçaklayıp öldüren ve yanındaki 3 kişiyi de yaralayan M.C. (17) tutuklandı.

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Olay, 29 Ekim’de, saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı’nda meydana geldi. Akif Ozan Özdoğan ve ağabeyi Orçun Özdoğan (17), iki arkadaşıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Gülşen’in konserine gitti.

Kızlarla birlikte konsere geldiği öne sürülen M.C. ile Mustafa G. arasında tartışma çıkı. Tartışma kavgaya dönüştü, M.C., cebinden çıkarttığı bıçakla Mustafa G.’yi yaraladı. Akif Ozan Özdoğan’ı karnının alt bölgesinden, ağabeyi Orçun’u da bacağından ve kaburgasından bıçaklayan M.C., olay yerindeki bir kişiyi daha yaralayıp kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Akif Ozan Özdoğan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Diğer 3 yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.C.’yi Seyhan ilçesi Pınar Mahallesinde yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.C. adliyeye sevk edildi. M.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.