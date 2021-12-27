Gurbetçi aile tatil yolunda faciayı yaşadı

Afyonkarahisar'a yılbaşı tatili için gelen gurbetçi ailenin memleket yolunda geçirdiği kaza hayallerini kabusa dönüştürdü. Anne ve babanın yaralandığı kazada 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Kaza, Çay ilçesi Kadıköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kökten ailesi Belçika'dan yılbaşı tatili geçirmek için Emirdağ ilçesine gelmeye karar verdi.

Hafta sonu önce uçakla Antalya'ya gelen aile burada kiraladıkları 07 AJE 062 plakalı araç ile Emirdağ'a doğru yola çıktı. Baba Arif Kökten'in kullandığı otomobil Çay ilçesine bağlı Kadıköy mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki tarım arazisine girerek durabildi.

Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hurdaya dönen araç içerisinde baba Arif, anne Sultan ve ailenin 7 yaşındaki çocukları Muhammed Ali Kökten'i yaralı olarak çıkararak ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan 7 yaşındaki çocuk kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan anne Sultan Kökten'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, baba Kökten'in ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. (İHA)

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