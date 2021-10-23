Hacizli araçları parçalayıp başka araçlara takan Z.Ç. yakalandı

Kayseri'de 'hacizli- yakalamalı' araçları parçalayıp, başka araçların parçalarıyla değiştirdiği belirlenen iş yeri sahibi Z.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde ‘hacizli- yakalamalı’ araçların parçalanarak, başka araçların parçaları ile değiştirildi bilgisi üzerine harekete geçti.



Çalışma başlatan ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. 500 bin TL değerinde olan otomobillerin parçalarının sökülerek, başka araçlara takıldığı, sökülen otomobillerin sadece kaportasının kaldığı tespit edildi. İş yeri sahibi Z.Ç., gözaltına alındı.

DHA

İlginizi Çekebilir Otomobil çalan oğluna adliye çıkışı tepki gösterdi